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10:58 08.02.2021

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

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В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в текущем и начале будущего года.

"Сейчас мы выделяем следующий приоритет по борьбе с коронавирусом – вакцинация. Ее дорожная карта разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцины для всех жителей Украины. Ее главным заданием есть охват как минимум половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года", - сказал Зеленский, окрывая Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.

Он подчеркнул, что в Украину поступят вакцины от COVID-19 от 4 кампаний

«Мы договорились о поставках в Украину вакцины от кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнётся уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы», - сказал Зеленский

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина предприняла верные и эффективные меры по противодействию пандемии.

«В вопросах противодействия COVID-19 Украине есть чем гордится… С первого дня противодействия ковиду наши действия были верными и эффективными», - добавил президент.

В частности, президент отметил эффективность введения жесткого карантина.

Теги: #вакцинация #планы
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