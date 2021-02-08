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10:45 08.02.2021

Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

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Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

Офис президента Украины в понедельник, 8 февраля, начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов, которые будут проходить в формате диалога с обществом, заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, наших международных партнеров, наших украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан страны", - сказал он, открывая всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Зеленский рассказал, что на протяжении следующих месяцев на форуме помимо темы COVID-19 "будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, про Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, судебную и антикоррупционную системы, сельское хозяйство, диджитализацию и инстраструктуру, образование, науку, культуру и спорт, о медицинской, социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местное самоуправление и о многих других очень важных темах…"

Теги: #зеленский #форум
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