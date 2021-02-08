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10:39 08.02.2021

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

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Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

Карантинные ограничения, которые действовали в январе, сократили количество новых случаев заболеваемости за неделю втрое, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Мы не вводили локдаун. Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободных. Более 80% коек обеспечено кислородом", - сказал он.

"Нам удалось достичь стабилизации заболеваемости и втрое сократить средненедельное количество случаев заболеваний", - добавил президент.

Теги: #эффект #карантин #зеленский
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