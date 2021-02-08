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10:26 08.02.2021

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

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Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

В связи с сильными снегопадами с 15:00 понедельника, 8 февраля, въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет временно ограничен, говорится в протоколе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет сообщено отдельно", - сообщает пресс-служба КГГА в понедельник.

В горадминистрации отметили, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В связи с этим Департамент муниципальной безопасности обращается к водителям крупногабаритного транспорта с просьбой заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

"По возможности не пользоваться личными авто призывают и киевлян. Также просим не парковать свои машины вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, эвакуируют", - указано в сообщении.

Теги: #киев #ограничения #транспорт
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