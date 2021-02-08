ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ
Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский
В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ
В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС
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