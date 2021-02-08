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10:20 08.02.2021

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

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ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

Теги: #форумы #зеленский
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Интерфакс-Украина
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