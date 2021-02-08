События

10:06 08.02.2021

АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

1 мин читать
АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

Администрация морских портов Украины (АМПУ) из-за ухудшения погодных условий ввела ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерном в ряде морских портов.

Как сообщается на сайте АМПУ в понедельник, из-за ветра в порту "Черноморск" ограничено лоцманскую проводку и грузовые операции. В портах "Пивденный" и "Одесса" - только лоцманскую проводку.

В портах "Николаев", "Ольвия" и "Рени" из-за дождя с туманом ограничены грузовые операции с зерном.

Устье "Быстрое", Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры.

Теги: #морпорты #непогода #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 08.02.2021
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

03:10 08.02.2021
Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

12:20 07.02.2021
В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

09:43 07.02.2021
В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

10:13 05.02.2021
Из-за ветра АМПУ ввела ограничения на лоцманскую проводку в морпорту "Пивденный"

Из-за ветра АМПУ ввела ограничения на лоцманскую проводку в морпорту "Пивденный"

07:43 05.02.2021
Из-за непогоды обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины – ГСЧС

09:58 03.02.2021
Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

Южная Корея из-за COVID-19 усиливает меры безопасности в преддверии корейского Нового года

22:53 01.02.2021
В ЕС обновили рекомендацию по антикоронавирусным мерам, касающимся передвижения

В ЕС обновили рекомендацию по антикоронавирусным мерам, касающимся передвижения

09:24 01.02.2021
На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

08:00 01.02.2021
В результате непогоды остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской област

В результате непогоды остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской област

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадали три человека

В Китае арестовали австралийскую журналистку по подозрению в передаче госсекретов

В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА