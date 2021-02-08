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09:59 08.02.2021

Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

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Ткаченко: Ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры - прямое нарушение закона о культуре

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что ликвидация библиотек без согласования с Минкультуры является прямым нарушением закона о культуре.

"Новости из Славянска. Там городские депутаты решили сократить штат библиотекарей ради якобы экономии бюджета. Один предложил всем библиотекам города работать 2 дня в неделю, другая заявила, что в библиотеку-филиал №4 никто не ходит. И это о библиотеке, которая работает в двадцатитысячном микрорайоне и является одним из центров украинской культуры, где, в частности, проходят встречи с общественными деятелями, военными и добровольцами", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, Минкультуры уже пообщалось с местными властями и выяснило, что и отдел культуры, и территориальная громада против сокращения работы библиотек.

"Со своей стороны заявляю - МКИП также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это - скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов", - добавил министр.

Ткаченко подчеркнул, что ликвидировать библиотеку без согласования с Минкультуры - это прямое нарушение закона "О культуре".

 

Теги: #библиотеки #минкультуры
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