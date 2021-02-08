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09:50 08.02.2021

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадали три человека

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На трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадали три человека

В понедельник, 8 февраля, около 7.00 на автодороге вблизи села Сынив Ровенской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и снегоочистительной машины, в результате пострадали три человека, сообщает облуправление полиции.

"Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении на странице облуправления полиции в соцсети Фейсбук.

Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"По внешним признакам оба водителя трезвые, но они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения", - добавили в полиции.

Теги: #дтп #ровенская_область
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