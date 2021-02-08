В Украине за сутки 2 141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2 697 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 2 697 человек, умерло 47 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1020 человек, летальных случаев – 47, выздоровели – 2 697 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 7 февраля было зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания COVID-19, 6 февраля сообщалось про 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая COVID-19 , 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 246 990 человек, 23 644 человека - умерли, выздоровели – 1 075 743 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/