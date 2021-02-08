Число заражений COVID-19 в мире превысило 106 млн, скончались более 2,3 млн человек - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 106 млн 159 тыс. 883 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 317 тыс. 162, выздоровели более 77 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 4 тыс. 715 инфицированных COVID-19, зафиксировано 463 тыс. 437 летальных исходов, излечились около 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 838 тыс. 194, число скончавшихся - 155 тыс. 80, поправились более 10,5 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 524 тыс. 640 заболевших, из них умерли 231 тыс. 534 человека, вылечились более 8,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 298,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 430 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 85.