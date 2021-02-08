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07:24 08.02.2021

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Новомихайловки, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе ООС отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в районе населенных пунктов Золотое-4 и Луганское российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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