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06:56 08.02.2021

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

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В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа.

"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

В то же время, американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".

Ведущий спросил Байдена, почему тот до сих пор не поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на то, что "американо-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире".

Байден ответил: "До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога".

Он отметил, что давно знаком с председателем Си Цзиньпином и хорошо его знает, и считает, что Соединенным Штатам и Китаю есть, о чем поговорить.

Теги: #президент #сша #китай #отношения
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