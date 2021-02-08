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06:07 08.02.2021

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн - университет Хопкинса

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн - университет Хопкинса

 С начала пандемии коронавируса число заразившихся достигло на утро понедельника 106 млн 40 тыс. 16, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, от связанных с COVID-19 заболеваний во всем мире скончались 2 млн 314 тыс. 558 человек.

Более 5 млн инфицированных выявлено в США, Индии, Бразилии, 3-миллионный рубеж перешагнули Великобритания, Россия, Франция, к ним приближается Испания.

100 тыс. и более летальных исходов зафиксированы в США, Бразилии, Мексике, Индии, Великобритании.

Теги: #коронавирус #мир #распространение
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