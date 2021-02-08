На Буковине обнаружили 143 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 143 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 206 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 7 февраля, За последние сутки 206 человек выздоровели, 41 312 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 46 998 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 904 человека.

За минувие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/