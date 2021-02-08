Германии рано отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19 - баварский премьер

Германия пока не должна отменять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения во избежание третьей волны распространения инфекции, считает премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Я думаю, что в целом ограничения должны быть продлена на некоторое время", - сказал он телекомпании ARD.

Политик отметил: "Нет смысла отменять их сейчас. Представьте себе: мы открываем все сразу, а через две-три недели оказываемся в ситуации, которая может быть даже хуже, чем была раньше".

"Если мы сейчас допустим ошибку, у нас будет третья волна", - предупредил он.

Он сделал это заявление в преддверье запланированной на среду встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров 16 федеральных земель страны. На ней планируется обсудить, следует ли ослабить ограничения с 15 февраля или продлить действие изоляционных мер, введенных в середине декабря.

По словам Зедера, на встрече следовало бы обсудить и выработать видение путей выхода из изоляции.

В Германии общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии приближается к 2,3 млн, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 61,6 тыс. человек.