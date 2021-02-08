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02:11 08.02.2021

ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

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ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

ЮАР временно прекращает использование вакцины AstraZeneca после того, как появились данные о том, что она обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского варианта COVID-19, который в настоящее время доминирует в стране.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что правительство будет ждать дальнейших советов ученых о том, как лучше поступить с вакциной AstraZeneca в свете полученных результатов.

"Вакцина AstraZeneca останется у нас (...) до тех пор, пока ученые не дадут нам четких указаний относительно того, что нам нужно делать", - сказал Мкхизе.

ЮАР получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

Как сообщил министр, в ближайшие недели правительство предложит вакцины, произведенные компаниями Johnson & Johnson и Pfizer.

Ранее специалисты южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета провели клинические исследования вакцины в ЮАР, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.

"К сожалению, вакцина AstraZeneca не работает против легких и умеренных заболеваний", - сказал на брифинге профессор Шабир Мадхи, возглавлявший исследование.

При этом он отметил, что исследование не смогло продемонстрировать эффективность вакцины в предотвращении более серьезных случаев заболевания, поскольку участники имели средний возраст 31 год и поэтому не представляли демографическую группу, наиболее подверженную риску серьезных симптомов вируса.

 

Теги: #юар #вакцина #отказ
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