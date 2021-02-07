Иран не вернётся в соглашение по атому, пока США не отменят санкции - аятолла Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не намерен идти на уступки Вашингтону и первым возвращаться в соглашение по иранскому атому.

"Если они хотят, чтобы Иран вернулся в соглашение, то США должны отменить все санкции. Мы удостоверимся, что они это сделали, и, если все нормально, вернёмся к соблюдению наших обязательств", - написал он в твиттере.

Аятолла предупредил, что "мы установили эти условия и пересматривать их не будем".

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции до того, как эта страна вернётся к выполнению обязательств в рамках соглашения по атому.

США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана во время пребывания у власти Дональда Трампа. Иран в ответ на это поэтапно начал прекращать выполнение своих обязательств с рамках заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).