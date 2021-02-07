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21:51 07.02.2021

Радуцкий надеется, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля

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Радуцкий надеется, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля

Вакцинация от COVID-19 должна начаться в Украине 15 февраля, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer", - сказал Радуцкий в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в воскресенье.

Он уточнил, что ожидается поступление 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Также Радуцкий добавил, что в конце февраля по системе COVAX в Украину должна поступить вакцина производства компании Astra Zeneca, а в марте-апреле Украина должна получить вакцину, купленную за государственный бюджет.

"У меня нет оснований не верить министру Степанову... Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах с больными на COVID-19, получат первые дозы вакцины", - указал он.

Источник: https://inter.ua

Теги: #нардеп #вакцинация #украина
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