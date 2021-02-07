Скончался экс-госсекретарь США Шульц

Бывший госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана, Джордж Шульц, скончался в возрасте 100 лет, сообщает в воскресенье Bloomberg.

Шульц занимал этот пост с июля 1982 по январь 1989 года и считается в США одним из главных архитекторов завершения Холодной войны.

По образованию уроженец Нью-Йорка Шульц был экономистом. В администрации Ричарда Никсона он занимал сначала пост министра труда, а затем - министра финансов. В частности, именно при Шульце была прекращена система золотого стандарта доллара.

В годы его пребывания на посту госсекретаря США, Шульц считался сторонником реалистичного подхода к международным отношениям.