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20:35 07.02.2021

Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

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Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

Во время снайперского обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки Донецкой области украинский боец получил огнестрельное ранение, сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице пресс-центра оперативно-тактической группировки "Восток" в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/422829642476115

 

Теги: #украина #донбасс #обстрелы
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