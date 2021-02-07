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18:38 07.02.2021

Первая за 10 лет снежная буря в Нидерландах спровоцировала транспортный коллапс

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Первая за 10 лет снежная буря в Нидерландах спровоцировала транспортный коллапс

Сильные снегопады и снежные бури привели в воскресенье к транспортному коллапсу в Нидерландах - отменяются рейсы в аэропортах, как минимум до понедельника полностью парализовано движение поездов "Нидерландских железных дорог", наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта, сообщает нидерландское общественное телерадиовещание.

На сайте "Нидерландских железных дорог" опубликовано объявление: "Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

В метеорологической службе Нидерландов между тем сообщают, что нынешняя зимняя непогода, она обрушилась на страну в ночь на воскресенье, - первая за 10 лет. "Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", - говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

По данным метеорологов, "при ледяном холоде скорость ветра может достигать 90 км/ч".

Удар снежной бури ощущается и в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся и в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.

Теги: #нидерланды #снегопад
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