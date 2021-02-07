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17:46 07.02.2021

Российские наемники в воскресенье занимировали противопехотными минами местность у н.п.Луганское – штаб ООС

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Российские наемники в воскресенье занимировали противопехотными минами местность у н.п.Луганское – штаб ООС

В течение текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 у наших позиций", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликвонной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-центре.

 

Теги: #всу #оос #сводка
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