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15:34 07.02.2021

На реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды и подтопление низин

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На реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды и подтопление низин

В начале недели, 8-9 февраля, на реках Закарпатской области, на фоне высокой водности, ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,2м над текущими уровнями, на большинстве рек в пределах русел, без негативных последствий, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Выход воды на пойму ожидается на реке Латорица - город Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Латорица - город Чоп, сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Боржава удержится вода на заводи с медленным повышением уровня воды, с подтоплением автодороги Шаланки - В.Комяты, возможно подтопление сильскохозяйственных угодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М.Комяты (уровень опасности оранжевый).

Теги: #уровень #закарпатье #вода
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