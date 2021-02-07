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12:20 07.02.2021

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

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В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В патрульной полиции Украины предупреждают, что на территории страны усложняются погодные условия, в связи с чем в пострадавших от стихии регионах возможно ограничение дввижения большегрузного транспорта и автобусов.

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - говорится в сообщении на странице патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В ведомстве поянили, что эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которые могут оказаться под угрозой из-за непогоды.

Говоря о ситуации с погодой, то в патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье - дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

 

Теги: #дороги #непогода #полиция
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