События

11:37 07.02.2021

В Йемене уничтожен дрон со взрывчаткой, летевший к саудовской границе

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Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене уничтожили в воскресенье беспилотник с закрепленной на нем взрывчаткой, который двигался в сторону южной саудовской границы, сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Издание цитирует выдержки из заявления представителя коалиционных сил полковника Турки аль-Малики, в которым говорится, что йеменские повстанцы-хуситы "намеренно нацелили беспилотник со взрывчаткой на мирных жителей и гражданские объекты".

Аль-Малики отметил, что хуситы запускают такие беспилотники регулярно. Так, в прошлом месяце была перехвачена и уничтожена "вражеская воздушная цель", двигавшаяся в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Теги: #йемен #саударавия
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