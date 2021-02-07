За сутки от COVID-19 скончались 16 жителей Киева, выздоровели 369 человек - Кличко

В столице обнаружили за минувшие сутки 197 больных COVID-19, умерли 16 человек, выздоровели – 369, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"197 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 130 236)… 16 летальных случаев от вируса (всего 2 442)", - написал он в своем Telegram-канале.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолело 79 510 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в в Дарницком – 55, Деснянском районе - 40 и Соломенском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 2 297 человек, умер 81 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.