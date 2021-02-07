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10:37 07.02.2021

В ВСУ за сутки заболели Covid-19 7 человек

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В ВСУ за сутки заболели Covid-19 7 человек

7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 671 человек, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

Согласно сообщению, за сутки госпитализированы трое заболевших, остальные 4 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 15 083 человека, летальных случаев - 43.

Летальных случаев на минувшие сутки не было.

Теги: #всу #коронавирус #статистика
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