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10:21 07.02.2021

"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельс грузовых вагонов, задержки пассажирских поездов еще возможны

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"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельс грузовых вагонов, задержки пассажирских поездов еще возможны

"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельс в Днепропетровской области грузовых вагонов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"Подъём сошедших вагонов закончили в 8:00, сотрудники УЗ приступили к восстановлению пути, контактной подвески, устройств сигнализации и связи. Продолжается пропуск пассажирских поездов через место аварии с опущенными токоприемниками, грузовые едут исключительно в объезд", - рассказал он.

По словам Перцовского, пассажиров от станции "Запорожье", которые прибывают туда вынуждено из-за смены маршрута следования поездов, УЗ доставляет в Днепр бесплатным челночным поездом.

"Из-за задержки с оборотом поездов возможны отклонения по графику 1-1,5 часа в течение дня для поездов направления из/в Днепр, Запорожье, Новоалексеевку и Мариуполь", - отметил Перцовский.

Как сообщалось, ночью с 5 на 6 февраля на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников.

Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода.

Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.

Теги: #авария #уз #ситуация
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