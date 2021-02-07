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09:43 07.02.2021

В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

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В Украине работает почти 4,8 тыс. пунктов обогрева для населения

В связи с существенным снижением температурных показателей, решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах развернуты 4 778 стационарных и мобильных пунктов обогрева.

"По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Всего в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.

Спасатели подчеркнули, что при обращении органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Теги: #непогода #пункты_обогрева
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