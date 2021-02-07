События

09:15 07.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,7 млн, число жертв - 2,3 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 105,7 млн, число жертв - 2,3 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 105 млн 763 тыс. 135 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 309 тыс. 350, выздоровели более 76 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 916 тыс. 192 инфицированных COVID-19, зафиксировано 462 тыс. 173 летальных исхода, излечились около 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 826 тыс. 363, число скончавшихся - 154 тыс. 996, поправились более 10,5 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 447 тыс. 165 заболевших, из них умерли 230 тыс. 34 человека, вылечились более 8,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 297,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 426 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 82.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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