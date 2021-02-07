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08:18 07.02.2021

В Украине за сутки 3 370 новых случая Covid-19, выздоровели 2 297 человек

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В Украине за сутки 3 370 новых случая Covid-19, выздоровели 2 297 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 2 297 человек, умер 81 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 869 человек; летальных случаев - 81; выздоровело – 2 297 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 6 февраля сообщалось про 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая Covid-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 244 849 человек, 23 597 человек - умерли, выздоровели – 1 073 046 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.Киев (197).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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