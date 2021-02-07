Двое военнослужащих ВСУ погибло, еще 4 получили ранения на Донбассе за сутки, зафиксировано 13 обстрелов

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов со стороны российских наемников. Двое украинских военнослужащих погибло вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве, еще одни получил ранения; трое военных были ранены вследствие обстрела, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного на Приазовье, российские наемники несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник неоднократно вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в районе Марьинки, трое военнослужащих из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки и Южного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по позициям ООС из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

"С начала текущих суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", – констатировали в штабе.