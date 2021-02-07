Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в здании заведения общественного питания на площади 70 кв м в Подольском районе Киева, без пострадавших, сообщила прес-служба ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 6 февраля в 19:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул.Вышгородской, 7.

"На место происшествия были направлены спасатели 7-й и 25-й пожарно-спасательных частей. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном здания общественного питания, размером 8х20 кв м. Произошло возгорание на крыше здания. До прибытия пожарных, персоналом учреждения были эвакуированы все посетители заведения", – сказано в сообщении.

В 20:14 спасатели локализовали пожар на площади 70 кв м, а в 20:40 - ликвидировали.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве

Причина возгорания устанавливается.

"Жертв и пострадавших нет", – констатировали в ГСЧС.