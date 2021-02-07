Кулеба: "украинцы должны быть готовы к действиям России в ответ на блокирование "каналов Медведчука"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ответит на блокирование в Украине пророссийских "телеканалов Медведчука" и украинцы должны быть готовы к отражению любых действий.

"Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – ИФ) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", – рассказал Кулеба в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, власть готовится к отражению возможных мер со стороны России.

"Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу и отражению удара, который будет нанесен Россией", – заявил министр.