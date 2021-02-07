МВБ США назвало внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

Одной из главных угроз, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, является внутренний терроризм, считает министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас.

По его словам, к такому выводу его привел штурм Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

"Это породило во мне решимость удвоить наши усилия по борьбе (...) с одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, - с угрозой внутреннего терроризма", - сказал Майоркас в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена с "должной срочностью" разрабатывает меры по перестройке политики Трампа.

"Необходимость срочных мер нельзя переоценить", - сказал он.

В ответ на вопрос о недавних взломах компьютерных систем различных правительственных ведомств США, которые приписываются китайским и российским хакерам, Майоркас сказал, что администрация работает с Конгрессом для предоставления дополнительных средств в целях повышения безопасности федеральной инфраструктуры и информационных систем.

Ранее Байден, предлагая кандидатуру Майоркаса по пост главы МВБ, заявил, что ему предстоит "обеспечить защиту страны как от внутренних угроз, так и от угроз из-за рубежа".