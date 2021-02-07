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00:42 07.02.2021

Спасатели в Карпатах разыскали заблудившегося закарпатца и предоставили помощь травмированному туристу

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Спасатели в Карпатах разыскали заблудившегося закарпатца и предоставили помощь травмированному туристу

Спасатели ГСЧС Закарпатской области разыскали заблудившегося туриста, также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено.

Как сообщает пресс-служба на странице ведомства в Фейсбук, 6 февраля в 13:45 в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области. На поиски парня в горы отправились 6 специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы, которые уже в 16:00 нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат".

Подчеркивается, что спасатели сопроводили туриста до места временного проживания.

В это же время другие специалисты ГСЧС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

"Уважаемые туристы, напоминаем вам, что даже во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности. Будьте ответственными и не переоценивайте свои силы во время катания на лыжах и сноубордах", – говорится в обращении спасателей.

Теги: #закарпатье #туристы
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