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23:51 06.02.2021

Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

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Германия выделит на поддержку гражданского общества Беларуси порядка 20 млн евро

Германия выделит на программу поддержки гражданского общества в Беларуси до 21 млн евро, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 млн евро", - сказал министр, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу.

По его словам, Германия предложит стипендии студентам, которые были исключены из университетов за участие в демонстрациях. "Мы будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим в Германии убежище преследуемым белорусам", - пообещал Маас.

"Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - сказал он.

Ранее в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

Теги: #общество #поддержка #беларусь #германия
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