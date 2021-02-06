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21:13 06.02.2021

Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США

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Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании. Стройка возобновилась в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - говорится в комментарии оператора стройки Nord Stream 2 AG.

"Все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - также отметили в проектной компании.

Как сообщалось, с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

"Фортуна" пришла к восточному окончанию отрезка достройки магистрали 22 января и с тех пор несколько дней маневрировала в этом районе вдоль трассы магистрали.

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Укладка "Северного потока 2" в водах Дании остановилась 21 декабря 2019 года после того как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в который было включено положение о санкциях в отношении компаний, оказывающих услуги по строительству "Северного потока 2".

В последние дни президентства Трампа его администрация внесла в санкционный список (SDN OFAC) в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-РУС".

Теги: #россия #газопровод #стройка #европа
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