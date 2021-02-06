События

20:33 06.02.2021

Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдове за сутки, 15 человек скончались

1 мин читать
Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдове за сутки, 15 человек скончались

В субботу в Молдове зарегистрировано 843 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 3694 тестов, в том числе 3439 первичных тестов. В результате выяснилось, что 843 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 164 243", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в субботу было выписано 644 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 153 196 человек", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 530 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 7 517 человек", - отмечает Минздрав.

Со второй половины декабря в Молдове сокращалось количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 06.02.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

13:00 06.02.2021
За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

08:22 06.02.2021
В Украине за сутки 4 310 новых случаев Covid-19, выздоровели 7 158 человек

В Украине за сутки 4 310 новых случаев Covid-19, выздоровели 7 158 человек

05:44 06.02.2021
Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

20:44 05.02.2021
Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

19:49 05.02.2021
Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

09:10 05.02.2021
В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле

В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле

08:40 05.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн - университет Джонса Хопкинса

08:32 05.02.2021
В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19, выздоровели 8 185 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19, выздоровели 8 185 человек – Степанов

20:47 04.02.2021
В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных – штаб ООС

Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

ПОСЛЕДНЕЕ

Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

Зеленский наградил украинских полярников по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных – штаб ООС

В Киеве возле телеканалов "НАШ" и "Интер" проходят акции протестов

Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

В Киеве возле Института ядерных исследований мужчина проводил видеосъемку с использованием квадрокоптера

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА