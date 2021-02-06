Свыше 840 случаев заражения коронавирусом выявлено в Молдове за сутки, 15 человек скончались

В субботу в Молдове зарегистрировано 843 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в субботу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 3694 тестов, в том числе 3439 первичных тестов. В результате выяснилось, что 843 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 164 243", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений в субботу было выписано 644 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 153 196 человек", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 530 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 7 517 человек", - отмечает Минздрав.

Со второй половины декабря в Молдове сокращалось количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев.