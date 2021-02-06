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19:09 06.02.2021

Зеленский наградил украинских полярников по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

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Зеленский наградил украинских полярников по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Как сообщает пресс-служба главы государства в субботу вечером, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко. Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.

"Каждая великая история – это, прежде всего люди, которые сделали ее возможной. Я благодарю присутствующим здесь представителей украинского полярного сообщества, а также всем, кто в разные годы работал на станции "Академик Вернадский". Верю и уверен, что история "Вернадского", история "Украинской Антарктиды" будет и будет только успешной. Спасибо нашим полярникам и полярницам за их работу, вклад в науку и укрепления авторитета Украины в мире", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Великобританию, которая четверть века назад передала Украине свою исследовательскую станцию "Фарадей", что позволило украинцам продолжить свою научную историю на Антарктиде.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в свою очередь отметила, что ей очень приятно представлять свою страну на праздновании 25-летия передачи Украине британской станции "Фарадей" и появления станции "Академик Вернадский".

"Это решение символизирует нашу реальную поддержку ученых уже независимой Украины. Хотя мы знаем, что украинские ученые работали в Антарктике задолго до этого - в составе советских миссий. Поэтому мы рады, что Великобритания сыграла роль в возвращении Украины в группу государств, изучающих этот континент. Антарктика имеет большое значение для планеты. Всем странам следует решительно противодействовать глобальному потеплению, чтобы защитить и сохранить ее для будущих поколений. Пользуясь случаем, поздравляю нас всех, особенно украинских полярников, с этой вехой" - сказала она.

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии погашения почтовых марок по случаю 25-летия Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". К этой дате акционерное общество "Укрпочта" в сотрудничестве с Национальным антарктическим научным центром осуществило выпуск художественного конверта и памятных почтовых марок. Был изготовлен специальный почтовый штемпель с надписью "25 лет со времени поднятия украинского флага на антарктической станции "Академик Вернадский".

Теги: #станция #зеленский #награды
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