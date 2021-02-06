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18:38 06.02.2021

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных – штаб ООС

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Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных – штаб ООС

Российские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, ранение получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня… Вследствие вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного на Приазовье российские наемники несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песок - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки и Пивденного противник осуществил несколько прицельных выстрелов по украинским позициям из стрелкового оружия.

Также вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета.

Теги: #оос #ситуация
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