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18:34 06.02.2021

В Киеве возле телеканалов "НАШ" и "Интер" проходят акции протестов

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В Киеве возле телеканалов "НАШ" и "Интер" проходят акции протестов

Полицейские Киева обеспечивают правопорядок возле зданий телеканалов в Шевченковском районе, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Публичный порядок и безопасность в местах проведения мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины. Сегодня у телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирование работы телеканалов не происходит.

В то же время правоохранители призывают жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

По информации киевской городской ячейки "Правого сектора", в субботу на вечер запланирована акция возле телеканала "НАШ". А лидер украинской организации "Братство" сообщил о проведении акции возле главного офиса телеканала "Интер".

 

Теги: #телеканалы #протесты
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