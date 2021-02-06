События

18:09 06.02.2021

Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

2 мин читать
Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Пресс-служба АО "Укрзализныця" сообщает об изменении маршрутов движения нескольких поездов в связи с аварией на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области, где с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.

В частности, поезда №53 Днепр - Одесса, №7 Днепр - Киев, №11 Новоалексеевка - Киев, №37 Запорожье - Киев, №9 Мариуполь - Киев, которые отправятся из станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше своим маршрутом. Время отправления поездов из Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути - до 3 часов.

В то же время поезда №3 Запорожье - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №85 Новоалексеевка - Львов/Ковель и №731 Запорожье - Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути – 1 час.

Поезд №69 Мариуполь - Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа, до поезда будут подвезены пассажиры со станции Каменское.

Также часть пассажиров со станции Каменское "Укрзализныця" подвозит автотранспортом до Запорожья.

Кроме того, в "Укрзализныци" сообщили, что для поезда №734 Киев-Покровск класса "Интерсити +" будет заменен подвижной состав с Hyundai Rotem на сидячие вагоны 1 класса, а вынужденная задержка составит ориентировочно 2 часа. Постель и чай пассажирам поезда будут предоставлены бесплатно.

Как сообщалось, в ночь на 6 февраля на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников. Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода. Для ликвидации последствий аварии задействованы два восстановительных поезда, пассажирские поезда были направлены в обход.

 

Теги: #изменения #движение #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 06.02.2021
Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

20:27 28.01.2021
"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

19:00 28.01.2021
Решение суда об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания будет обжаловано - Минюст

Решение суда об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания будет обжаловано - Минюст

10:00 28.01.2021
Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

22:05 27.01.2021
"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

13:54 14.01.2021
В Киеве работают над проектной документацией капитального ремонта Крещатика

В Киеве работают над проектной документацией капитального ремонта Крещатика

21:44 20.12.2020
Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

13:35 18.12.2020
"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

09:33 18.12.2020
"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

20:41 17.12.2020
Пересмотрен список третьих стран, резидентам которых можно приезжать в ЕС

Пересмотрен список третьих стран, резидентам которых можно приезжать в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

В Киеве возле Института ядерных исследований мужчина проводил видеосъемку с использованием квадрокоптера

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

В Беларуси за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА