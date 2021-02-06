Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Пресс-служба АО "Укрзализныця" сообщает об изменении маршрутов движения нескольких поездов в связи с аварией на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области, где с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.

В частности, поезда №53 Днепр - Одесса, №7 Днепр - Киев, №11 Новоалексеевка - Киев, №37 Запорожье - Киев, №9 Мариуполь - Киев, которые отправятся из станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше своим маршрутом. Время отправления поездов из Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути - до 3 часов.

В то же время поезда №3 Запорожье - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №85 Новоалексеевка - Львов/Ковель и №731 Запорожье - Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути – 1 час.

Поезд №69 Мариуполь - Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа, до поезда будут подвезены пассажиры со станции Каменское.

Также часть пассажиров со станции Каменское "Укрзализныця" подвозит автотранспортом до Запорожья.

Кроме того, в "Укрзализныци" сообщили, что для поезда №734 Киев-Покровск класса "Интерсити +" будет заменен подвижной состав с Hyundai Rotem на сидячие вагоны 1 класса, а вынужденная задержка составит ориентировочно 2 часа. Постель и чай пассажирам поезда будут предоставлены бесплатно.

Как сообщалось, в ночь на 6 февраля на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников. Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода. Для ликвидации последствий аварии задействованы два восстановительных поезда, пассажирские поезда были направлены в обход.