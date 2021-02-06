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17:36 06.02.2021

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

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Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда летом 2014 года над Донбассом был сбит малазийский "Боинг" рейса MH17, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание "NU".

Как заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Отмечается, что Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

Так, в отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что "было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта", - говорится в письме Блока депутатам.

По информации СМИ, министр добавил, что, видимо, российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве. "На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", - сказал Блок.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

9 марта 2020 года в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийских авиакомпании". На скамье подсудимых должны быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российский адвокат Кутина.

 

Теги: #mh17
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