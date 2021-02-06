События

16:58 06.02.2021

В Киеве возле Института ядерных исследований мужчина проводил видеосъемку с использованием квадрокоптера

1 мин читать
В Киеве возле Института ядерных исследований мужчина проводил видеосъемку с использованием квадрокоптера

Национальная гвардия Украины сообщила о блокировании попытки несанкционированной видеосъемки на территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.

"Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады Нацгвардии по охране Института ядерных исследований НАН Украины, начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера", - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что мужчина был задержан и передан наряду полиции для выяснения обстоятельств.

Теги: #квадрокоптер #институт #съемка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 21.01.2021
Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

19:00 22.10.2020
Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

19:33 10.08.2020
В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

В Киеве мужчина вел несанкционированную съемку с коптера здания ВАКС

10:52 08.07.2020
Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

22:25 08.06.2020
Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

09:23 30.09.2019
Брифинг по фактам рейдерского захвата ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства"

Брифинг по фактам рейдерского захвата ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства"

10:10 10.06.2019
Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности

05:53 23.05.2019
Кабмин создал Военно-юридический институт на базе аналогичного факультета университета им.Ярослава Мудрого

Кабмин создал Военно-юридический институт на базе аналогичного факультета университета им.Ярослава Мудрого

19:16 11.05.2019
Институт им.Амосова планирует завершить строительство нового корпуса в октябре 2019 года

Институт им.Амосова планирует завершить строительство нового корпуса в октябре 2019 года

19:52 28.03.2019
Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

ПОСЛЕДНЕЕ

Маршруты движения нескольких поездов изменены из-за аварии в Днепропетровской области – "УЗ"

Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский"

Нидерланды не будут привлекать Украину по делу MH17 к ответственности за незакрытое авиапространство

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

Меркель призвала белорусские власти прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил к получению совместимости с НАТО – министр

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

В Беларуси за сутки выявлено 1787 случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА