В Киеве возле Института ядерных исследований мужчина проводил видеосъемку с использованием квадрокоптера

Национальная гвардия Украины сообщила о блокировании попытки несанкционированной видеосъемки на территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.

"Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады Нацгвардии по охране Института ядерных исследований НАН Украины, начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера", - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что мужчина был задержан и передан наряду полиции для выяснения обстоятельств.