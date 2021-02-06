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15:21 06.02.2021

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

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Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив КПВВ на Донбассе

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" на линии разграничения на Донбассе, сообщают в МВД Украины со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Госпогранслужба: все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка"", - сообщило МВД в субботу.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно, "Новотроицкое" - дважды в неделю (понедельник и пятница), когда российские наемники разблокируют движение по дорожному коридору, указали в ведомстве.

 

Теги: #кпвв #донбасс
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