События

15:03 06.02.2021

Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

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Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

В районе Торецка и Северодонецка на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников украинских позиций были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"6 февраля около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" на обоих участках фронта, направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Теги: #ранения #оос #обстрел
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