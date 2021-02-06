Двое бойцов ВСУ получили ранения возле Торецка и Северодонецка при обстреле противником

В районе Торецка и Северодонецка на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников украинских позиций были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"6 февраля около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" на обоих участках фронта, направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.