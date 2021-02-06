События

14:38 06.02.2021

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии увеличился с 2,1 до 2,3 тыс.

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2309 новых случаев коронавируса.

В Эстонии было выявлено 589 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в субботу департамент здоровья.

Скончались девять человек с коронавирусом, всего - 456 человека.

Кроме того, по данным мониторинга сточных вод, проводимого Тартуским университетом, концентрация коронавируса в канализации Эстонии за неделю резко подскочила. По оценке департамента здоровья, результаты мониторинга внушают тревогу.

Если еще неделю назад число проб с высоким содержанием вируса было примерно столько же, сколько и проб со средним и низким содержанием, то теперь в 14 из 20 самых крупных пунктов забора проб очень высокая концентрация вируса.

В Литве выявлено за сутки 676 новых случаев заражения, за весь период в республике было выявлено 186 278 случаев, сообщает Департамент статистики страны.

За сутки скончались 15 человек с заболеванием, всего - 2 923 человек.

Выздоровели за сутки 2 529 человек (всего 138 013 человек).

В Латвии за сутки выявлено 1044 новых случаев COVID-19, всего было зафиксировано 71 320 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

За сутки скончались 18 инфицированных, всего - 1327.

Теги: #коронавирус #балтия
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