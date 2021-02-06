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13:21 06.02.2021

Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

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Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Вакцинация от COVID-19 в Вооруженных силах Украины запланирована на конец февраля, сообщил информагентству АрмияInform временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил Сергей Халик.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, которые сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил Халик.

Так, иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия человека специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Теги: #всу #вакцинация #covid_19
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