Вакцинацию от COVID-19 в ВСУ должны начать в конце февраля – и.о. командующего Медсил

Вакцинация от COVID-19 в Вооруженных силах Украины запланирована на конец февраля, сообщил информагентству АрмияInform временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил Сергей Халик.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, которые сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил Халик.

Так, иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия человека специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.