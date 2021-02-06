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13:00 06.02.2021

За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

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За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

В столице за минувшие сутки обнаружили 212 больных COVID-19, умерли 12 человек, выздоровели – 1328, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 2426 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 130 039", - приводит статистику мэр.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 1328 человек. Всего коронавирус преодолел 79 141 киевлянин.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 54, в Дарницком - 48 и в Деснянском районе - 40 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 7 158 человек, умерло 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус
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